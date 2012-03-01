MikoTomi

Микола Томич MikoTomi

 
31 годУкраина/Ивано-Франковск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web дизайн, Верстальщик.

Томич Микола ДмитровичВозраст: 22 года;

Опыт работы: 3 года;

Регион: Ивано-Франковск, Украина.

Образование2010 – 2015

ПНУ им. В Стефаника Математический факультет, диплом специалиста из прикладной математики

Дополнительное образование

03.2012 – 09.2012

Курсы технического-английского языка;

09.2013 – 12.2013

Индивидуальные уроки английского языка.

Опыт работы08.2012– наст. время

Веб-дизайнер (Фрилансер)

Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов; верстка шаблонов; полный цикл создания сайтов.

03.2013 – наст. время

Веб-разработчик 

Разработка веб-сайтов; xhtml/css верстка; создание тем для WordPress и Joomla;

08.2013 – 10.2015

Веб-дизайнер/веб-разработчик (it-alliance),

Верстка страниц (в том числе и с модификацией дизайна), создание flash и gif баннеров, верстка e-mail-ов, адаптация сайтов под CMS, поддержка существующих сайтов.

Профессиональные навыки и знания

  • Отличное знание PhotoShop;
  • Хорошие навыки в Illustrator;
  • Отличное знание XHTML и CSS (HTML5/CSS3), bootatrap 3;
  • Отличные навыки в разработке тем и работы в WordPress и Joomla!;
  • Умение придерживаться веб-стандартов;
  • Хорошее знание JavaScript (jQuery, Mootools);
  • Крепкие базовые знания PHP/MySQL;
  • Базовые знания XML/XSLT;
Знание языков
  • Русский (эксперт);
  • Украинский (эксперт);
  • Английский (средний);
Личные качестваОтветственность, пунктуальность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 
PHPJavascriptWordPressMySQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlajQueryFlashIllustratorPhotoshopВерстка шаблона
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#2741