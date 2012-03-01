Томич Микола ДмитровичВозраст: 22 года;
Опыт работы: 3 года;
Регион: Ивано-Франковск, Украина.
Образование2010 – 2015
ПНУ им. В Стефаника Математический факультет, диплом специалиста из прикладной математики
Дополнительное образование
03.2012 – 09.2012
Курсы технического-английского языка;
09.2013 – 12.2013
Индивидуальные уроки английского языка.
Опыт работы08.2012– наст. время
Веб-дизайнер (Фрилансер)
Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов; верстка шаблонов; полный цикл создания сайтов.
03.2013 – наст. время
Веб-разработчик
Разработка веб-сайтов; xhtml/css верстка; создание тем для WordPress и Joomla;
08.2013 – 10.2015
Веб-дизайнер/веб-разработчик (it-alliance),
Верстка страниц (в том числе и с модификацией дизайна), создание flash и gif баннеров, верстка e-mail-ов, адаптация сайтов под CMS, поддержка существующих сайтов.
Профессиональные навыки и знания
- Отличное знание PhotoShop;
- Хорошие навыки в Illustrator;
- Отличное знание XHTML и CSS (HTML5/CSS3), bootatrap 3;
- Отличные навыки в разработке тем и работы в WordPress и Joomla!;
- Умение придерживаться веб-стандартов;
- Хорошее знание JavaScript (jQuery, Mootools);
- Крепкие базовые знания PHP/MySQL;
- Базовые знания XML/XSLT;
- Русский (эксперт);
- Украинский (эксперт);
- Английский (средний);
- Правка верстки167 просмотров
- Opencart176 просмотров
- Установка на Wordpress207 просмотров
- Дизайн149 просмотров
- Верстка магазину142 просмотра
- Верстка адаптивная149 просмотров