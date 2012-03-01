Web дизайн, Верстальщик.

Томич Микола ДмитровичВозраст: 22 года;

Опыт работы: 3 года;

Регион: Ивано-Франковск, Украина.

Образование2010 – 2015

ПНУ им. В Стефаника Математический факультет, диплом специалиста из прикладной математики

Дополнительное образование

03.2012 – 09.2012

Курсы технического-английского языка;

09.2013 – 12.2013

Индивидуальные уроки английского языка.

Опыт работы08.2012– наст. время

Веб-дизайнер (Фрилансер)

Разработка дизайна сайтов, баннеров, логотипов; верстка шаблонов; полный цикл создания сайтов.

03.2013 – наст. время

Веб-разработчик

Разработка веб-сайтов; xhtml/css верстка; создание тем для WordPress и Joomla;

08.2013 – 10.2015

Веб-дизайнер/веб-разработчик (it-alliance),

Верстка страниц (в том числе и с модификацией дизайна), создание flash и gif баннеров, верстка e-mail-ов, адаптация сайтов под CMS, поддержка существующих сайтов.

Профессиональные навыки и знания

Отличное знание PhotoShop;

Хорошие навыки в Illustrator;

Отличное знание XHTML и CSS (HTML5/CSS3), bootatrap 3;

Отличные навыки в разработке тем и работы в WordPress и Joomla!;

Умение придерживаться веб-стандартов;

Хорошее знание JavaScript (jQuery, Mootools);

Крепкие базовые знания PHP/MySQL;

Базовые знания XML/XSLT;

Русский (эксперт);

Украинский (эксперт);

Английский (средний);

Знание языковЛичные качестваОтветственность, пунктуальность, желание работать, умение быстро приобретать новые знания, умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.