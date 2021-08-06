Веб-дизайн: сайты, лендинги, баннеры, логотипы, иконки.
ЗАКАЗЧИКУ
Здравствуй, уважаемый заказчик! Меня зовут Милена, мне 19 лет. Занимаюсь дизайном полтора года. Работу выполняю качественно и за поставленный срок.
Расценка:
Логотип - 10$
Баннер - 5$
Процесс работы:
1. Заполнение вами ТЗ.
2. Высылаю вам скрин каждого этапа работы.
3. Внесение правок.
4. Когда клиент доволен, то производится оплата и я высылаю исходник.
5. После успешной работы обмениваемся отзывами.
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Портфолио
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