Веб-дизайн: сайты, лендинги, баннеры, логотипы, иконки.

﻿ ЗАКАЗЧИКУ

Здравствуй, уважаемый заказчик! Меня зовут Милена, мне 19 лет. Занимаюсь дизайном полтора года. Работу выполняю качественно и за поставленный срок.

Расценка:

Логотип - 10$

Баннер - 5$

Процесс работы:

1. Заполнение вами ТЗ.

2. Высылаю вам скрин каждого этапа работы.

3. Внесение правок.

4. Когда клиент доволен, то производится оплата и я высылаю исходник.

5. После успешной работы обмениваемся отзывами.