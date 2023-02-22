Mila_Tarakanova

Міла Mila_TarakanovaMila_Tarakanova
Вітаю! Мне звати Мила!
Практикуючий фахівець з маркетингу з досвідом роботи понад 3 роки.
• Займаюсь таргетованою рекламою продуктів та послуг в соціальних мережах Facebook та Instagram:
- Вивчення ніші клієнта, аналіз конкурентів і їх реклами
- Аналіз та створення цільових аудиторій;
- Створення креативів та текстів оголошення;
- Тестування гіпотез
- Запуск різних видів реклам на різні плейсменти (місця показу);
- Відстежування та оптимізація рекламних кампаній;
- Аналітика рекламних компаній
• Також спеціалізуюся на комплексному маркетингу та дослідженнях:
- Маркетингові дослідження ( конкурентний бенчмаркинг, аудит діяльності конкурентів, аналіз присутнгості в мережі)
- Складання маркетингової стратегії
- Розробка позиціонування та унікальної пропозиції бренду
Мої переваги:
• Вища освіта за спеціальністю "Маркетинг", ОНЕУ, м. Одеса
• Досвід роботи у великих компаніях – лідерах ринку:
Arber (виробництво та продаж чоловічого та жіночого одягу)
Totis Pharma (дистриб’ютор професійної косметики та космецевтики)
Interior Plus (виробник сонцезахисних систем).
• Швидке вникнення у будь-яку нішу, та швидке вивчення будь-якої програми за необхідністю
• Системний, комплексний підхід до маркетингових заходів
• Маю досвід як в офлайн, так і в інтернет-маркетингу