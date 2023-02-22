Mila_Tarakanova

Маркетолог / Фахівець з налаштування таргетингової реклами у соціальних мережах

Вітаю! Мне звати Мила!

Практикуючий фахівець з маркетингу з досвідом роботи понад 3 роки.

• Займаюсь таргетованою рекламою продуктів та послуг в соціальних мережах Facebook та Instagram:

- Вивчення ніші клієнта, аналіз конкурентів і їх реклами

- Аналіз та створення цільових аудиторій;

- Створення креативів та текстів оголошення;

- Тестування гіпотез

- Запуск різних видів реклам на різні плейсменти (місця показу);

- Відстежування та оптимізація рекламних кампаній;

- Аналітика рекламних компаній

• Також спеціалізуюся на комплексному маркетингу та дослідженнях:

- Маркетингові дослідження ( конкурентний бенчмаркинг, аудит діяльності конкурентів, аналіз присутнгості в мережі)

- Складання маркетингової стратегії

- Розробка позиціонування та унікальної пропозиції бренду

Мої переваги:

• Вища освіта за спеціальністю "Маркетинг", ОНЕУ, м. Одеса

• Досвід роботи у великих компаніях – лідерах ринку:

Arber (виробництво та продаж чоловічого та жіночого одягу)

Totis Pharma (дистриб’ютор професійної косметики та космецевтики)

Interior Plus (виробник сонцезахисних систем).

• Швидке вникнення у будь-яку нішу, та швидке вивчення будь-якої програми за необхідністю

• Системний, комплексний підхід до маркетингових заходів

• Маю досвід як в офлайн, так і в інтернет-маркетингу