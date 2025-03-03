Привет! Меня зовут Мила. Я графический и веб-дизайнер.



Создаю продающий дизайн, вызывающий эмоции



Чем я могу вам помочь:

• Создание и верстка сайтов на Tilda

• Создание фирменного стиля

• Оформление презентаций

• Оформление чек-листов, гайдов, воркбуков и пр.

• Оформление ВКонтакте

• Дизайн полиграфии - визитки, буклеты и пр.

• Карточки для Ozon и WB

• Креативы по вашему запросу



Связаться со мной можно здесь на Behance - https://www.behance.net/milaaami или в Телеграмм @lamillla и мы обсудим ваш проект