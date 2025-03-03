Привет! Меня зовут Мила. Я графический и веб-дизайнер.
Создаю продающий дизайн, вызывающий эмоции
Чем я могу вам помочь:
• Создание и верстка сайтов на Tilda
• Создание фирменного стиля
• Оформление презентаций
• Оформление чек-листов, гайдов, воркбуков и пр.
• Оформление ВКонтакте
• Дизайн полиграфии - визитки, буклеты и пр.
• Карточки для Ozon и WB
• Креативы по вашему запросу
Связаться со мной можно здесь на Behance - https://www.behance.net/milaaami или в Телеграмм @lamillla и мы обсудим ваш проект
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$7/час
от $35от 3 дней
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