Milan4es

Алексей Milan4es

 
34 годаУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Всегда к вашим услугам

Работаю в этой сфере с 2011 года. За это время успел опробовать самые разнообразные тематики. В итоге наиболее предпочтительными оказались авто, строительство, ремонт и отношения. Готов к любой работе и всевозможным задачам. Всегда стараюсь писать качественно, но много. Либо много, но качественно. Жизнь заставляет работать на совесть и на символы.

Специализируюсь на разных темах:

Автомобили;

Строительство;

Ремонт;

Сад, огород;

Кулинария;

Дети, родители, воспитание.

Пишу тексты на нескольких языках:

Украинский;

Английский;

Русский.

Другие языки - через переводчик.

С удовольствием приму участие в долгосрочных проектах. Готов работать много, быстро и качественно. Буду рад вашим откликам и предложениям по работе!

Портфолио
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1013
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $25от 2 дней
#1193
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#1521
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#2802