Всегда к вашим услугам

Работаю в этой сфере с 2011 года. За это время успел опробовать самые разнообразные тематики. В итоге наиболее предпочтительными оказались авто, строительство, ремонт и отношения. Готов к любой работе и всевозможным задачам. Всегда стараюсь писать качественно, но много. Либо много, но качественно. Жизнь заставляет работать на совесть и на символы.

Специализируюсь на разных темах:

Автомобили;

Строительство;

Ремонт;

Сад, огород;

Кулинария;

Дети, родители, воспитание.

Пишу тексты на нескольких языках:

Украинский;

Английский;

Русский.

Другие языки - через переводчик.

С удовольствием приму участие в долгосрочных проектах. Готов работать много, быстро и качественно. Буду рад вашим откликам и предложениям по работе!