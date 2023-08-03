Всегда к вашим услугам
Работаю в этой сфере с 2011 года. За это время успел опробовать самые разнообразные тематики. В итоге наиболее предпочтительными оказались авто, строительство, ремонт и отношения. Готов к любой работе и всевозможным задачам. Всегда стараюсь писать качественно, но много. Либо много, но качественно. Жизнь заставляет работать на совесть и на символы.
Специализируюсь на разных темах:
Автомобили;
Строительство;
Ремонт;
Сад, огород;
Кулинария;
Дети, родители, воспитание.
Пишу тексты на нескольких языках:
Украинский;
Английский;
Русский.
Другие языки - через переводчик.
С удовольствием приму участие в долгосрочных проектах. Готов работать много, быстро и качественно. Буду рад вашим откликам и предложениям по работе!
Портфолио
- Стекло. Описание видовнет просмотров
- Косметика4 просмотра
- Ставки на спортнет просмотров
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1013
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $25от 2 дней
#1193
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#1521
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#2802