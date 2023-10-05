Перепечатка текстов.

Перепечатка текстов, которая включает в себя:

набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;

ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;

печать текста с книжных носителей;

печать текста с отсканированных документов;

сверка после внесения правок.

Вывод информации с аудио, видео, картинок и других источников.

При сотрудничестве со мной Вы получите: