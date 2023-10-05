Перепечатка текстов.
Перепечатка текстов, которая включает в себя:
набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;
ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;
печать текста с книжных носителей;
печать текста с отсканированных документов;
сверка после внесения правок.
Вывод информации с аудио, видео, картинок и других источников.
При сотрудничестве со мной Вы получите:
быстрый рабочий процесс;
вежливое и комфортное общение;
выполнение работ в указанные сроки.
Транскрибация
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$1/час
от $3от 2 дней
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