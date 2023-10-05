Milana_Silina

Милана Силина Milana_Silina

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Перепечатка текстов.

Перепечатка текстов, которая включает в себя:

  • набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;

  • ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;

  • печать текста с книжных носителей;

  • печать текста с отсканированных документов;

  • сверка после внесения правок.

Вывод информации с аудио, видео, картинок и других источников.

При сотрудничестве со мной Вы получите:

  • быстрый рабочий процесс;

  • вежливое и комфортное общение;

  • выполнение работ в указанные сроки.

Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $3от 2 дней
#160