«Красота в деталях, сила — в простоте»

Меня зовут Милена Дорфман, и я графический и веб-дизайнер с многолетним опытом. С 2019 года я являюсь членом Профессионального Союза Художников РФ.

Моя специализация — создание дизайна веб-сайтов, мобильных приложений, рекламных материалов и полиграфической продукции. За время своей карьеры я работала над различными проектами для малого и среднего бизнеса, образовательных платформ и государственных организаций.

Мои сильные стороны — умение находить баланс между функциональностью и эстетикой, а также способность воплощать в жизнь самые смелые идеи.