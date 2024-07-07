«Красота в деталях, сила — в простоте»
Меня зовут Милена Дорфман, и я графический и веб-дизайнер с многолетним опытом. С 2019 года я являюсь членом Профессионального Союза Художников РФ.
Моя специализация — создание дизайна веб-сайтов, мобильных приложений, рекламных материалов и полиграфической продукции. За время своей карьеры я работала над различными проектами для малого и среднего бизнеса, образовательных платформ и государственных организаций.
Мои сильные стороны — умение находить баланс между функциональностью и эстетикой, а также способность воплощать в жизнь самые смелые идеи.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн логотипа для детской студии красоты4 просмотра
- Дизайн наружного промо баннера для кофейни3 просмотра
- Дизайн летнего меню для грузинского ресторана3 просмотра