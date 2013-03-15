Доброго дня всем!

Я не агентство. Посредник между фрилансерами по предметам, которые не могу написать сама, в силу отсутствия необходимого образования. Заказы принимаю только от студентов, которым сама что-то когда-то писала и в порядочности которых не сомневаюсь.

Являюсь также автором студенческих работ по экономическим и управленческим дисциплинам. Поэтому, всегда готова к разумным компромиссам в пользу автора. Прекрасно знаю на себе, какой это адов труд.

На данном сайте совсем недавно. Отзывы обо мне, как о заказчике, можно посмотреть здесь: https://www.free-lance.ru/users/MilenaP/