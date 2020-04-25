Среднее – специальное (очное) г. Иркутск, Иркутский энергетический колледж. Специальность: Информационные системы На данный момент являюсь студенткой Иркутского государственного университета путей сообщения, специальность: технология транспортный процессов.Знания иностранных языков: английский язык базовый. Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (Microsoft Office, Интернет, 3ds Max). Личные качества: умение устанавливать деловые контакты и развивать их, ответственность, внимательность, лидерские качества, высокая работоспособность.