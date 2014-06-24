Написание статей, текстов любой тематики. Студенческие работы по экономике.
Образование: ОНУ им.И.И.Мечникова - Институт математики, экономики и механики, кафедра - экономической теории.
Работа: практикующий экономист аналитик, стаж - 4 года в профильном муниципальном департаменте.
Тематика:
- финансово-хозяйственная деятельность предприятий;
- экономическая теория;
- планирование и прогнозирование;
- заработная плата;
- бюджетное финансирование.
Кроме того, занимаюсь написанием текстов, статей на любую тематику, художественных, научных, исторических.