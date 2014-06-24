Написание статей, текстов любой тематики. Студенческие работы по экономике.

Образование: ОНУ им.И.И.Мечникова - Институт математики, экономики и механики, кафедра - экономической теории.

Работа: практикующий экономист аналитик, стаж - 4 года в профильном муниципальном департаменте.

Тематика:

- финансово-хозяйственная деятельность предприятий;

- экономическая теория;

- планирование и прогнозирование;

- заработная плата;

- бюджетное финансирование.

Кроме того, занимаюсь написанием текстов, статей на любую тематику, художественных, научных, исторических.