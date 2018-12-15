Milkovskiyg

Имею цель - изменить Мир к лучшему! Путём содания книг нового поколения - объёмных изданий...

1. Детская поэзия очень нужна детям. Вместе с иллюстрацией Она первая в

воспитании и образовании.

Потому что именно

она способна больше,

чем что бы

то ни было

заронить / заложить так необходимые

формирующейся детской душе

человеческие ценности: свет

любви и красоты,

доброты и человечности,

творчества и сопричастности …2. Взрослым детская поэзия нужна не

меньше, чем детям.

Их душу всегда

согревает возвращение в

мир детства, прикосновение

к открытости, искренности, душевной

чистоте… очищает их, 3. Детская поэзия очень нужна семье.

Она создаёт необыкновенную светлую

и тёплую семейную

атмосферу, создаёт сплачивающую

семью общую ментальность. Эта

общность самых родных

друг другу людей укрепляет установки

на светлые человеческие

ценности...

Какую задачу мы ставим? Посмотреть глазами ребёнка,«включить» их мироощущение, «зайти» в их

мир…? Зачем? Чтобы написать, создать образ... им «их языком»… Или говорить взрослым – чтобыпозвать детей в мир взрослых, «приучить» к своему миру? … А может быть… позвать всехв мир Объективности? Звать?.. А куда, собственно?! Знаем ли мы сами МИР таким, каков он есть? Мы хотим, чтобы они жили лишь нашими представлениями оНЁМ? А

их представления о

Нём… не ярче

ли, не образнее

ли, не реалистичнее

ли???