Любовь с первого клика к дизайну
Вас приветствует человек обожающий свое дело и свою работу
Обожаю рисовать как графически так и на холсте красками. Ждала много лет что бы найти свое призвание и нашла.\
Развивайте свою графическую индивидуальность, развивайте свое дело! Какой бы ни была ваша сфера деятельности, важно выделиться с помощью хорошей визуальной идентичности. Вместе мы найдем среднее между трендом и классикой.
Я разрабатываю для вас
- дизайн сайтов
- логотип
- полиграфия
- визитные карточки
- фирменный дизайн
- дизайн обложек музыкальных альбомов
- редизан
- иллюстрации
Портфолио -Behance
Спроси у меня луну, я тебе ее нарисую! ❤