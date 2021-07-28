Любовь с первого клика к дизайну

Вас приветствует человек обожающий свое дело и свою работу

Обожаю рисовать как графически так и на холсте красками. Ждала много лет что бы найти свое призвание и нашла.\

Развивайте свою графическую индивидуальность, развивайте свое дело! Какой бы ни была ваша сфера деятельности, важно выделиться с помощью хорошей визуальной идентичности. Вместе мы найдем среднее между трендом и классикой.

Я разрабатываю для вас

дизайн сайтов

логотип

полиграфия

визитные карточки

фирменный дизайн

дизайн обложек музыкальных альбомов

редизан

иллюстрации

Работаю с такими программами как: Figma, Photoshop, Illustrator и After Effects

Портфолио -Behance

Спроси у меня луну, я тебе ее нарисую! ❤