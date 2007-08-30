Miq

Микаел Miq

 
16 летАрмения/Ереван
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Для лучших клиентов лучшие сайты

Меня зовут Михаил, мне 20 лет.

Моя цель состоит в том, чтобы клиент остался доволен проделанной работой!

Преимущества работы со мной:

  • Верстке — когда готовый макет сайта превращается в веб приложение,

  • Соответствие компоновке и надежности. Вы получите именно то, что требуется с точки зрения спецификаций и компоновки.

  • Адекватный бюджет который будет соответствовать качеству проделанной работы.

  • Скидки на работу для постоянных клиентов

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, jQuery, SASS/SCSS, Flexbox, BEM, IconFont

Мои контакты:

  • e-mail: [email protected]

  • Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 6:00 до 23:00

JavascriptHTMLCSSjQuerySCSSSASS