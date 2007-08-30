Для лучших клиентов лучшие сайты
Меня зовут Михаил, мне 20 лет.
Моя цель состоит в том, чтобы клиент остался доволен проделанной работой!
Преимущества работы со мной:
Верстке — когда готовый макет сайта превращается в веб приложение,
Соответствие компоновке и надежности. Вы получите именно то, что требуется с точки зрения спецификаций и компоновки.
Адекватный бюджет который будет соответствовать качеству проделанной работы.
Скидки на работу для постоянных клиентов
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, jQuery, SASS/SCSS, Flexbox, BEM, IconFont
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Всегда на связи! Любые вопросы и консультации с 6:00 до 23:00