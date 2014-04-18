Мои навыки:
HTML5, CSS3, jQuery.
Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Responsive.
Twitter Bootstrap.
Parallax scrolling.
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
Адаптивная верстка.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
Комментарии.
Время работы
с 10:00 до 21:00 по UTC +02
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR)
- QIWI
- Яндекс Деньги (дополнительная комиссия).
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