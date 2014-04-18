Mir0n

Андрей Мирошниченко Mir0n

 
30 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Мои навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Twitter Bootstrap.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптивная верстка.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Время работы

с 10:00 до 21:00 по UTC +02

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк.

- WebMoney (WMZ, WMR)

- QIWI

- Яндекс Деньги (дополнительная комиссия).

AndroidHTMLiOSBootstrapjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Верстка на bootstrap
Спасибо все сделал отлично!
Хороший заказчик, Рекомендую
Ответный отзыв
ArtVit
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
CSS-спрайт из иконок
Отличное css-исполнение, с быстрой обратной связью.
Хороший заказчик. С ним легко работать. Задачу ставит точно и понятно.
Ответный отзыв
toluk
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создание табов на css + html
Сделал быстро и качественно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Отличный заказчик. Хорошо объясняет задачу для её реализации.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $2
от 1 дня
#801
Веб-программирование
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#1008