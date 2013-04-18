Есть сверстанный дизайн, его нужно установить на движок Амиро. Еще нужна настройка движка. Это дополнительно и после установки дизайна.
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
12 лет назад
Есть сверстанный дизайн, его нужно установить на движок Амиро. Еще нужна настройка движка. Это дополнительно и после установки дизайна.
Нужно первичное наполнение сайта на движке Амиро. Вбить 500 позиций. Фото и тексты есть на сайте производителей. Тексты переписать (рерайт). Фото производителей поставить. Сейчас 3 направления. автоаксессуары, флюгеры и настольные игры.