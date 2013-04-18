Miret

Владимир Miret

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение + рерайт

    $1000

    Нужно первичное наполнение сайта на движке Амиро. Вбить 500 позиций. Фото и тексты есть на сайте производителей. Тексты переписать (рерайт). Фото производителей поставить. Сейчас 3 направления. автоаксессуары, флюгеры и настольные игры.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад