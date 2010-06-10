Разработка реографа мостового типа (всех блоков). Разработка на современной элементной базе простого прибора. Конечный результат схема : электрическая принципиальная. (также, описание всех елементов, и кратко преимущества перед аналогами) Электрический расчет с проектированного микроконтроллерного прибора (задатся входными значениями самостоятельно). Все ...