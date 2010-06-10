Разработка реографа мостового типа (всех блоков). Разработка на современной элементной базе простого прибора. Конечный результат схема : электрическая принципиальная. (также, описание всех елементов, и кратко преимущества перед аналогами) Электрический расчет с проектированного микроконтроллерного прибора (задатся входными значениями самостоятельно). Все ...
Написание работ с высшей математики
Тел. 8(097)44-32-949
е-mail: [email protected]
Мета
Отримання роботи (особливі побажання: гнучкий графік).
Освіта
з 2004р. Житомирський державний технологічний університет
Кафедре "Радіотехнікиа і телекомунікацій" (електронних апаратів)
Спеціальність: Біотехнічні та медичні прилади і системи.
Досвід роботи
липень 2008
ПП Куликова Oriflame
заміна секретаря на час відпустки
Навички
-знання української й російської мов, із словником англійська
-упевнений користувач ПК ( Windows XP, MS Office)
-користуюсь Mathcad 2000 (виповнення контрольних робіт в ньому)
-постійний доступ до інтернету
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад