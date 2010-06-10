Miriel

Юлия Кузминская Miriel

 
35 летУкраина/Житомир
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Написание работ с высшей математики

Тел. 8(097)44-32-949

е-mail: [email protected]

Мета

Отримання роботи (особливі побажання: гнучкий графік).

Освіта

з 2004р. Житомирський державний технологічний університет

Кафедре "Радіотехнікиа і телекомунікацій" (електронних апаратів)

Спеціальність: Біотехнічні та медичні прилади і системи.

Досвід роботи

липень 2008

ПП Куликова Oriflame

заміна секретаря на час відпустки

Навички

-знання української й російської мов, із словником англійська

-упевнений користувач ПК ( Windows XP, MS Office)

-користуюсь Mathcad 2000 (виповнення контрольних робіт в ньому)

-постійний доступ до інтернету

  • Разработка реографа мостового типа.

    $100

    Разработка реографа мостового типа (всех блоков). Разработка на современной элементной базе простого прибора. Конечный результат схема : электрическая принципиальная. (также, описание всех елементов, и кратко преимущества перед аналогами) Электрический расчет с проектированного микроконтроллерного прибора (задатся входными значениями самостоятельно). Все ...

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    Закрыт
    14 лет назад