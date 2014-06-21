Добрый день. Для сайта по продаже корпоративных подарков из кожи требуется написание текстов.
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Закрыт
10 лет назад
Добрый день. Для сайта по продаже корпоративных подарков из кожи требуется написание текстов.
Добрый день. Для сайта по продаже женской одежды требуется написание текстов. В задание даю по тексту для одной категории, после согласования стилистики и качества - даю остальные текста.
Добрый день. Интересует написание текстов для фабрик, занимающихся производством мебели. Хочу найти несколько исполнителей на постоянные задания (работы много). Как тестовое задание предлагаю написать текст по одной фабрике (естественно текст будет оплачен).