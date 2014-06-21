Miromobil

Сергей Miromobil

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тексты по тематике женская одежда

    Добрый день. Для сайта по продаже женской одежды требуется написание текстов. В задание даю по тексту для одной категории, после согласования стилистики и качества - даю остальные текста.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты по тематике мебель

    Добрый день. Интересует написание текстов для фабрик, занимающихся производством мебели. Хочу найти несколько исполнителей на постоянные задания (работы много). Как тестовое задание предлагаю написать текст по одной фабрике (естественно текст будет оплачен).

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад