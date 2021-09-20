MironKhalilov

Мирон Халилов MironKhalilov

 
22 годаУзбекистан/Бухара
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

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Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

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Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Связь:

Ответственность:

﻿-  готов приступить уже

﻿- всегда довожу дело до конца

﻿- не нарушаю сроков

﻿- не беру предоплату 

﻿- всегда на связи