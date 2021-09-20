MironKhalilov

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Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

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