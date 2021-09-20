MironKhalilov

Мирон Халилов MironKhalilovMironKhalilov
22 годаУзбекистан/Бухара
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Гарантия на верстку: В течении недели после передачи архива с вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.
Связь:
- Gmail: [email protected]
- Telegram: @FlyingMerlin
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи