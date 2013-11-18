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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Прекрасный, отзывчивый исполнитель. Все качественно и профессионально. Очень доволен работой. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество.