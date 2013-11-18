Mironova-T

Татьяна Миронова Mironova-T

 
38 летРоссия/Сочи
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов
Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
di70
53 годаИспания
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Форма заявки
Прекрасный, отзывчивый исполнитель. Все качественно и профессионально. Очень доволен работой. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв