UX дизайнер, проектировщик пользовательского взаимодействия, психолог, тренер, менторОпыт работы 9 лет (начало карьерной деятельности с 2009 года)
Работала со стартапами, продуктовыми компаниями, веб-студиями, оффшорными компаниями, UX компаниями, отдельными UX специалистами.
Могу помочь с редизайном, разработкой проекта с нуля, доработкой существующих решений.
Участвую в полном цикле производства: бизнес-анализ, исследования целевой аудитории, проектирование интерфейсов, юзабилити-тестирование, экспертная оценка, авторский надзор.
Пишу функциональные спецификации, по вашему шаблону ТЗ.
Не работаю с банками, игровыми проектами, биометрическими технологиями, гос. проектами.
Особо люблю медицинские проекты, есть продолжительный опыт (более 2-х лет) в этой доменной зоне.
Как правило работаю над одним проектом в единицу времени.
Практикую удаленную работу.
Презентация по процессу: «Проектирование пользовательских интерфейсов»
http://www.slideshare.net/Mironova_Katia/mironova-ekaterina-presentation
Мой профиль https://www.linkedin.com/in/mironovakatia/