UX Designer

UX дизайнер, проектировщик пользовательского взаимодействия, психолог, тренер, менторОпыт работы 9 лет (начало карьерной деятельности с 2009 года)

Работала со стартапами, продуктовыми компаниями, веб-студиями, оффшорными компаниями, UX компаниями, отдельными UX специалистами.

Могу помочь с редизайном, разработкой проекта с нуля, доработкой существующих решений.

Участвую в полном цикле производства: бизнес-анализ, исследования целевой аудитории, проектирование интерфейсов, юзабилити-тестирование, экспертная оценка, авторский надзор.

Пишу функциональные спецификации, по вашему шаблону ТЗ.

Не работаю с банками, игровыми проектами, биометрическими технологиями, гос. проектами.

Особо люблю медицинские проекты, есть продолжительный опыт (более 2-х лет) в этой доменной зоне.

Как правило работаю над одним проектом в единицу времени.

Практикую удаленную работу.

Презентация по процессу: «Проектирование пользовательских интерфейсов»

http://www.slideshare.net/Mironova_Katia/mironova-ekaterina-presentation

Мой профиль https://www.linkedin.com/in/mironovakatia/