АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА под ЛЮБЫЕ УСТРОЙСТВА

Привет, я разработчик с опытом для малого бизнеса.

Могу предложить тебе надежную качественную верстку ориентированную на удобство пользования. Адаптацию на всевозможные устройства.

Могу помочь тебе в создании лендинга и информационного сайта, а также небольшого онлайн-магазина. Также я беру в разработку отдельные блоки и выполняю апгрейд страниц.

**Рассматриваю разовое, временное и постоянное сотрудничество.

HTML и CSS верстка, адаптивная верстка с использованием GULP, Webpack, Node.js, GIT, GitHub

Основы JavaScript (+ полный курс в процессе изучения)