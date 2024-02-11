АДАПТИВНАЯ ВЕРСТКА под ЛЮБЫЕ УСТРОЙСТВА
Привет, я разработчик с опытом для малого бизнеса.
Могу предложить тебе надежную качественную верстку ориентированную на удобство пользования. Адаптацию на всевозможные устройства.
Могу помочь тебе в создании лендинга и информационного сайта, а также небольшого онлайн-магазина. Также я беру в разработку отдельные блоки и выполняю апгрейд страниц.
**Рассматриваю разовое, временное и постоянное сотрудничество.
HTML и CSS верстка, адаптивная верстка с использованием GULP, Webpack, Node.js, GIT, GitHub
Основы JavaScript (+ полный курс в процессе изучения)
Портфолио
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