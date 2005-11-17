Ціль

Більш вкладно працювати з логотипами та створенням презентацій.

Також хочу зауважити що якщо берусь за роботу то неодмінн6о доводжу діло до кінця.

Саме головне що ця робота мені подобається, тому буду радий співпрацювати з кожним!