Misha5

Миша Misha5

 
18 летУкраина/Чернигов
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Працюю з текстами, перекладом, презентаціями ,логотипами.

  • Досвід роботи

Займався перекладом текстів, створенням логотипів, та розробкою презентацій.

  • Освіта

    Повна середня освіта

  • Мови

    Українська(Рідна мова)

    Англійська(Вільно володію)

    Російська(Вільно володію)

  • Інтереси

    Читання,спорт,музика

  • Навички

    Робота з ПК,планування роботи з створенням логотипів або ж презентації.

  • Особисті якості

    Уважність до деталей, відповідальність, чесність,пунктуальність.

  • Хобі

Малювання, читання.

  • Ціль

    Більш вкладно працювати з логотипами та створенням презентацій.

    Також хочу зауважити що якщо берусь за роботу то неодмінн6о доводжу діло до кінця.

    Саме головне що ця робота мені подобається, тому буду радий співпрацювати з кожним!

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