Працюю з текстами, перекладом, презентаціями ,логотипами.
Досвід роботи
Займався перекладом текстів, створенням логотипів, та розробкою презентацій.
Освіта
Повна середня освіта
Мови
Українська(Рідна мова)
Англійська(Вільно володію)
Російська(Вільно володію)
Інтереси
Читання,спорт,музика
Навички
Робота з ПК,планування роботи з створенням логотипів або ж презентації.
Особисті якості
Уважність до деталей, відповідальність, чесність,пунктуальність.
Хобі
Малювання, читання.
Ціль
Більш вкладно працювати з логотипами та створенням презентацій.
Також хочу зауважити що якщо берусь за роботу то неодмінн6о доводжу діло до кінця.
Саме головне що ця робота мені подобається, тому буду радий співпрацювати з кожним!
Портфолио
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