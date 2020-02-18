Рукописный логотип в стиле леттеринг

Создам графически лаконичный логотип в стиле Леттеринг.Отрисовка надписи происходит в первую очередь вручную, поэтому конечный результат будет уникальным и только для Вас!Желательно, предлагая свою идею, прикреплять картинки/фото с цветами/стилями, которые вам понравились и не понравились.

Понадобятся подробное описание идеи, а также образцы, аналоги, референсы (картинки/фото), которые вам нравятся