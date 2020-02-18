Михаил Егиян MishaButterMishaButter
38 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Рукописный логотип в стиле леттеринг
Создам графически лаконичный логотип в стиле Леттеринг.Отрисовка надписи происходит в первую очередь вручную, поэтому конечный результат будет уникальным и только для Вас!Желательно, предлагая свою идею, прикреплять картинки/фото с цветами/стилями, которые вам понравились и не понравились.
Понадобятся подробное описание идеи, а также образцы, аналоги, референсы (картинки/фото), которые вам нравятся
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создам графически логотип в стиле Леттеринг163 просмотра
- Логотип в стиле леттеринг488 просмотров
- Рукописный логотип в стиле леттеринг300 просмотров
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