★Веб-дизайнер с опытом создания уникальных визуальных решений

☞опыт работы:

•Разработка логотипов для стартапов и крупных компаний •Создание анимированных 2D-баннеров для онлайн рекламы •Разработка экранов загрузки для мобильных приложений

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☞навыки

•Графический дизайн, 3D-моделирование Работа в Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect, Animate •Создание контента для социальных сетей и YouTube

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☞Образование и сертификаты:

•Бакалавр графического дизайна, Киевский Национальный Университет •Сертификаты по курсам веб-дизайна

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☞Контактная информация:

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☞Личные качества: