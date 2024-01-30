Mishagomeks

Михаил Гомекс Mishagomeks

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
★Веб-дизайнер с опытом создания уникальных визуальных решений

☞опыт работы:

•Разработка логотипов для стартапов и крупных компаний
•Создание анимированных 2D-баннеров для онлайн рекламы
•Разработка экранов загрузки для мобильных приложений

☞навыки

•Графический дизайн, 3D-моделирование 
Работа в Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect, Animate
•Создание контента для социальных сетей и YouTube

☞Образование и сертификаты:

•Бакалавр графического дизайна, Киевский Национальный Университет
•Сертификаты по курсам веб-дизайна

☞Контактная информация:

•Электронная почта: [email protected]
•Телефон: +380683676331

☞Личные качества:

•Творческий подход, внимание к деталям, способность работать в сжатые сроки

Портфолио