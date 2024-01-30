★Веб-дизайнер с опытом создания уникальных визуальных решений
☞опыт работы:
•Разработка логотипов для стартапов и крупных компаний
•Создание анимированных 2D-баннеров для онлайн рекламы
•Разработка экранов загрузки для мобильных приложений
⎮
⎮
☞навыки
•Графический дизайн, 3D-моделирование
Работа в Adobe Photoshop, Illustrator, After Effect, Animate
•Создание контента для социальных сетей и YouTube
⎮
⎮
☞Образование и сертификаты:
•Бакалавр графического дизайна, Киевский Национальный Университет
•Сертификаты по курсам веб-дизайна
⎮
⎮
☞Контактная информация:
•Электронная почта: [email protected]
•Телефон: +380683676331
⎮
⎮
☞Личные качества:
•Творческий подход, внимание к деталям, способность работать в сжатые сроки
Портфолио
- App iconнет просмотров
- Profile picture1 просмотр
- Loading Screenнет просмотров
- Loading screen1 просмотр
- Loading screenнет просмотров