Нужно создать сайт визитку. Сроки гибкие. Нужен креатив, оригинальность. Есть подробное ТЗ, могу четко описоть что мне видится, как должно быть. Сайт для полиграфии. Так же возможно в последствии создание фирменного стиля. Если есть подобные ...
Я являюсь частным предпренимателем, под мом началом поднимается новая перспективная и динамично развивающееся полиграфическая студия. 3 дизайнера, 5 менеджеров, хорошая пиар компания. О нас знают все в нашем немаленьком городе.
Из-за постоянных заказов и большого объма работ нам требуются новые рабочие руки, а толковых дизайнеров найти сложно, поэтому мы разместили свое резюме и вакансии на данном ресурсе. Надеемся найти новых профессиональных сотрудников для постоянного удаленного сотрудничества.
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- $250Сайты «под ключ»65 заявокЗакрыт18 лет назад
- $300
В полиграфическую студию требуются рабочие руки. Есть постоянные заказы, поэтому требуются новые профессиональные дизайнеры.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Вкраце - Нужно нарисовать 3 оригинальные открытки на 8 марта. доверяем вкусу дизайнера. Срок до вечера 8 марта. ~ 100$Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт18 лет назад