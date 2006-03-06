Я являюсь частным предпренимателем, под мом началом поднимается новая перспективная и динамично развивающееся полиграфическая студия. 3 дизайнера, 5 менеджеров, хорошая пиар компания. О нас знают все в нашем немаленьком городе.

Из-за постоянных заказов и большого объма работ нам требуются новые рабочие руки, а толковых дизайнеров найти сложно, поэтому мы разместили свое резюме и вакансии на данном ресурсе. Надеемся найти новых профессиональных сотрудников для постоянного удаленного сотрудничества.