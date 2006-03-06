Mishanja

Гость Mishanja

 
43 годаБеларусь
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Я являюсь частным предпренимателем, под мом началом поднимается новая перспективная и динамично развивающееся полиграфическая студия. 3 дизайнера, 5 менеджеров, хорошая пиар компания. О нас знают все в нашем немаленьком городе.

Из-за постоянных заказов и большого объма работ нам требуются новые рабочие руки, а толковых дизайнеров найти сложно, поэтому мы разместили свое резюме и вакансии на данном ресурсе. Надеемся найти новых профессиональных сотрудников для постоянного удаленного сотрудничества.

  • Сайт визитка

    $250

    Нужно создать сайт визитку. Сроки гибкие. Нужен креатив, оригинальность. Есть подробное ТЗ, могу четко описоть что мне видится, как должно быть. Сайт для полиграфии. Так же возможно в последствии создание фирменного стиля. Если есть подобные ...

    Сайты «под ключ»65 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Полиграфист

    $300

    В полиграфическую студию требуются рабочие руки. Есть постоянные заказы, поэтому требуются новые профессиональные дизайнеры.

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Полиграфия

    $100

    Вкраце - Нужно нарисовать 3 оригинальные открытки на 8 марта. доверяем вкусу дизайнера. Срок до вечера 8 марта. ~ 100$

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад