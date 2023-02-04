Дизайнер, JavaScript, Python, C++. Розробник сайтів
- Дизайн для брендів (сфери різні починаючи від медицини та харчової промисловості, закінчуючи складною технічною продукцією)
-Створення програм на Java, Python, C++, розробка сайтів та телеграм ботів.
- Створення візуалів для постів у соціальних мережах
- Обкладинки книг
- Обкладинки музичних альбомів
-Створення та монтаж відеороликів
-Накладання ефектів різної складності на відеоролики
- Виготовлення наклейок листівок, банерів, візиток, макетів сайтів, ілюстрацій та інше
-Створення 3д проектів в програмі Blender, близько 200 робіт виконаних тільки мною.
Професійно володію Adode Photoshop, Premiere Pro, Blender.