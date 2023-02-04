Дизайнер, JavaScript, Python, C++. Розробник сайтів

- Дизайн для брендів (сфери різні починаючи від медицини та харчової промисловості, закінчуючи складною технічною продукцією)

-Створення програм на Java, Python, C++, розробка сайтів та телеграм ботів.

- Створення візуалів для постів у соціальних мережах

- Обкладинки книг

- Обкладинки музичних альбомів

-Створення та монтаж відеороликів

-Накладання ефектів різної складності на відеоролики

- Виготовлення наклейок листівок, банерів, візиток, макетів сайтів, ілюстрацій та інше

-Створення 3д проектів в програмі Blender, близько 200 робіт виконаних тільки мною.

Професійно володію Adode Photoshop, Premiere Pro, Blender.