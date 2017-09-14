Misiss1811

Ольга Misiss1811

 
34 годаРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Очень ответственный исполнитель

Очень нужна работа на постоянной основе, но берусь и за разовые заказы (редко). Имею большой опыт в написании статей. Отличаюсь особой внимательностью и усидчивостью. К своей работе всегда подхожу с высокой ответственностью. Опыт:

  • Наполнение сайтов Нилфиск, Инструменты для Вас, Керхер Шоп, Акваматика.
  • Статьи для сайтов авиабилетов Билетик (перелеты) и АК Победа (правила).
  • Описание апартаментов (туризм).
  • Рейтинги товаров и услуг (туризм, красота, здоровье, дети и т.д.).
  • Перефразирование заголовков (юридические, автомобильные, садовые, туристические).
  • Новости для портала  Вокруг Москвы.
  • Описнаие категорий магазина Подарки от Михалыча.
  • Автоновости
На аднный момент сотрудничаю с Яндекс Маркетом и американской площадкой Айхерб. разрабатываю рейтинги на различные темы. Подбираю фото, редактирую и публикую.
Написание статейСтатьи для сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Mario2002
Роман 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
4 года назад
Обзорны достопримечательностей, музеев, интересных мест Москвы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15517037946132
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Апартаменты на airbnb
Рекомендую. Текст написан быстро и хорошо.
понятное задание, без "заморочек". Оплата быстрая. Очень ответственный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_1492808251709
Казахстан
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Рерайт статьи на ювелирную тему
Отлично
Все вовремя
Ответный отзыв
feladelf
Андрей 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Планы статей (для дальнейшего написания их копирайтерами)
Спасибо, Ольга. Работа была выполнена быстро и качественно. Планирую сотрудничать дальше.
Надежный заказчик. Индивидуально подходит к работе каждого фрилансера, учитывая его интеренсы тоже.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга