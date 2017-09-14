Очень ответственный исполнитель
Очень нужна работа на постоянной основе, но берусь и за разовые заказы (редко). Имею большой опыт в написании статей. Отличаюсь особой внимательностью и усидчивостью. К своей работе всегда подхожу с высокой ответственностью. Опыт:
- Наполнение сайтов Нилфиск, Инструменты для Вас, Керхер Шоп, Акваматика.
- Статьи для сайтов авиабилетов Билетик (перелеты) и АК Победа (правила).
- Описание апартаментов (туризм).
- Рейтинги товаров и услуг (туризм, красота, здоровье, дети и т.д.).
- Перефразирование заголовков (юридические, автомобильные, садовые, туристические).
- Новости для портала Вокруг Москвы.
- Описнаие категорий магазина Подарки от Михалыча.
- Автоновости
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$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую. Текст написан быстро и хорошо.
Ответный отзыв
понятное задание, без "заморочек". Оплата быстрая. Очень ответственный заказчик. Рекомендую.
$2
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Все вовремя
$2
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, Ольга. Работа была выполнена быстро и качественно. Планирую сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Индивидуально подходит к работе каждого фрилансера, учитывая его интеренсы тоже.
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
1 отзыв
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга