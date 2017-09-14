Очень ответственный исполнитель

Очень нужна работа на постоянной основе, но берусь и за разовые заказы (редко). Имею большой опыт в написании статей. Отличаюсь особой внимательностью и усидчивостью. К своей работе всегда подхожу с высокой ответственностью. Опыт:

Наполнение сайтов Нилфиск, Инструменты для Вас, Керхер Шоп, Акваматика.

Статьи для сайтов авиабилетов Билетик (перелеты) и АК Победа (правила).

Описание апартаментов (туризм).

Рейтинги товаров и услуг (туризм, красота, здоровье, дети и т.д.).

Перефразирование заголовков (юридические, автомобильные, садовые, туристические).

Новости для портала Вокруг Москвы.

Описнаие категорий магазина Подарки от Михалыча.

Автоновости

На аднный момент сотрудничаю с Яндекс Маркетом и американской площадкой Айхерб. разрабатываю рейтинги на различные темы. Подбираю фото, редактирую и публикую.