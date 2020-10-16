MissPetowa

Ищу свой первый заказ

Я новичок, поэтому готова на первые заказы делать скидки. Я очень уверенный пользователь ПК и интернета, грамотная, ответственная, быстро печатаю. Уверена, что могу справиться с такими задачами, как набор текста на русском языке с разных носителей, корректура, поиск информации в интернете. Также могу заполнить рекламную кампанию в Яндекс Директ. Не настроить, а именно заполнить, то есть внести изменения в кампанию, используя предоставленные заказчиком ключи, минус-фразы, ссылки и так далее. Умею создавать ссылки через Admitad, в том числе с применением subid.