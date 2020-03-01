MissRamonaWolf

Копирайтер, Tilda website builder

*Upgrade: Собираю веб-сайты на Tilda

Копирайтинг - это мой основной вид деятельности. Я полностью ушла во фриланс в 2013 году и ни разу об этом не пожалела, наконец нашла работу, которая мне действительно нравится.

За это время научилась писать тексты на разные тематики и по разным запросам, но самыми любимыми остаются "женские" темы:

- медицина,

- здоровье и спорт,

- красота и мода,

- психология и отношения,

- поделки своими руками, лайфхаки, рекомендации по дизайну и декору интерьеров и т.д.

Свои тексты по возможности структурирую, разбиваю подзаголовками, оформляю списки (редко, таблицы). Крайне не люблю простыни. Даже в простых повествовательных статьях. В таком случае бью их на абзацы и разбавляю картинками.

Предпочитаю лёгкий и даже несколько фривольный стиль, со всякими шутками, жаргонизмами и отсылками к масскультуре. Но могу писать строго и по-научному (например, медицинская тематика обязывает).

Сейчас на постоянной основе работаю с неврологической клиникой в Украине (а также веду блог главврача и публикую заметки на медицинскую тему) и наркологическим центром в России, интернет-магазинами женской одежды и детских игрушек. Ещё пишу статьи для блогов о путешествиях и всяких достопримечательностях, а также об отношениях (в том числе, родители-дети).

До выхода на вольные хлеба работала:

- в системе образования (детский сад, школа, преподавательская практика в ВУЗе),

- психологом в рекрутинговой компании,

- участвовала в украинском избирательном процессе (на разных уровнях, и со всех сторон).