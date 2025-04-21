Mistix_M

Михаил Болтовский Mistix_M

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
Python Developer

Приветствую!

Я - фрилансер Python developer. Мои знания в области Python включают глубокие навыки разработки приложений и анализа данных с использованием библиотек Pandas, NumPy, Customtkinter, BeautifulSoup, Requests, Tkinter, Telebot, etc. Давайте сотрудничать над вашим проектом!


Также, вы можете ознакомиться с моими работами тут: https://mdevv.framer.website


Давайте сотрудничать над вашим проектом!

Портфолио

Прикладное ПО
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
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