Python Developer
Приветствую!
Я - фрилансер Python developer. Мои знания в области Python включают глубокие навыки разработки приложений и анализа данных с использованием библиотек Pandas, NumPy, Customtkinter, BeautifulSoup, Requests, Tkinter, Telebot, etc. Давайте сотрудничать над вашим проектом!
Также, вы можете ознакомиться с моими работами тут: https://mdevv.framer.website
Давайте сотрудничать над вашим проектом!
Портфолио
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- ProductScraper1 просмотр
- PublisherBotнет просмотров
- MessageRemoverнет просмотров
- TwitterLiker2 просмотра
- AnonmailerBot2 просмотра
- InstHelper2 просмотра
- VPN-Givver2 просмотра
- DeeplScraperнет просмотров
- GameFinderнет просмотров
- MongoDB-Practiceнет просмотров
Прикладное ПО
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$10/час
от $50от 3 дней
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