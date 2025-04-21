Python Developer

Приветствую!

Я - фрилансер Python developer. Мои знания в области Python включают глубокие навыки разработки приложений и анализа данных с использованием библиотек Pandas, NumPy, Customtkinter, BeautifulSoup, Requests, Tkinter, Telebot, etc. Давайте сотрудничать над вашим проектом!



Также, вы можете ознакомиться с моими работами тут: https://mdevv.framer.website



Давайте сотрудничать над вашим проектом!