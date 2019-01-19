Концепт-художник, иллюстратор, растровая и векторная графика
Концепт-художник, 2D иллюстратор, CG artist.
- Мои работы можно посмотреть еще тут: https://www.behance.net/mvaleryano324e
- Концепт-арт 2D персонажи
- фоны, локации
- иллюстрации
Что делаю я:
- Четкое ТЗ. если есть примеры прилагайте.
- Если есть дедлайн пишите в письме сразу.
Портфолио
- Локация и персонаж для мобильной игры113 просмотров
- Иконка для квеста123 просмотра
- Иллюстрация для сайта121 просмотр
- Концепт персонажа игры122 просмотра
- Скетч портрета93 просмотра
- Иллюстрация для сказки96 просмотров
- "Африка"88 просмотров
- Индийская девочка102 просмотра
- Картина под заказ "Лошади"91 просмотр
- Иллюстрация "Сакура"101 просмотр
- Иллюстрация "Киты"93 просмотра