Mitlitska

Яна Mitlitska

 
26 летУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Концепт-художник, иллюстратор, растровая и векторная графика

Концепт-художник, 2D иллюстратор, CG artist.

    Мои работы можно посмотреть еще тут:  https://www.behance.net/mvaleryano324e

    Что делаю я:

  • Концепт-арт 2D персонажи
  • фоны, локации
  • иллюстрации
Условия работы:

  • Четкое ТЗ. если есть примеры прилагайте.
  • Если есть дедлайн пишите в письме сразу.
Mail: [email protected]
Концепт-арт
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