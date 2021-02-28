Web - дизайнер

Сделаю крутой дизайн для посадочной страницы, баннера или логотипа. Все это с учетом UX!

Делаю посадочные страницы (Landing page), редизайн личных сайтов. Могу помочь с брендбуком и логотипом. Создаю креативные продающие баннеры и афиши.

 Instagram: https://www.instagram.com/designfromjunior/

 Behance: https://www.behance.net/Dmitrii_Brykov

 Telegram: https://t.me/Dim_weggan

 Facebook:https://www.facebook.com/dmitrij.brykov

Я могу для вас сделать:

Визитки, лендинги и интернет-магазины, личные страницы и промо-сайты. Не использую шаблонов, каждый дизайн разрабатывается под вашу задачу в соответствии с прототипами. Делаю адаптивный дизайн, это значит, что сайт будет работать не только на стационарном компьютере, но и на планшете и на смартфоне. Современный дизайн без этого обойтись просто не может.

✔️Дизайн и анимация рекламных баннеров. Разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG . Работаю как по вашему сценарию, так и создаю концепт с нуля!

✔️ Дизайн мобильных приложений. Мобильные приложения разрабатываются с использованием гайдлайнов. Для более легкого использования проводится исследование с помощью UX инструментов.

✔️ Создание сайта на Tilda. Сверстаю ваш сайт на конструкторе Tilda. По вашему макету или по разработанному с вами совместно.

Моя карта 5536 9137 5754 4578

С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!