Mityay

Алексеевич Дмитрий Mityay

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • База данных на php + Mysql

    $100

    требуется написать несложный скрипт на php с mysql... менеджеры вносят информацию через форму об организации которая заносится в базу данных с возможностью дальнейшего редактирования руководитель просматривает сводную таблицу Рассматриваем предложения от проживающих москва и область дабы в ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Построение и расчет холодильных камер

    Необходимо написать программу для расчета холодильных камер + калькулятор стоимости +калькулятор zip + печатные формы дкументов и т.д. Пример упрощенного варианта программы и краткого ТЗ, можно посмотреть во вложении. Требование: Необходим приезд в офис компании (Москва) для ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написание программы построения камер

    Необходимо написать программу построения камер из готовых материалов. Пример можно посмотреть во вложении, единственное необходимо добавить в нее возможность просмотра 3D картинки(с вращением объекта) + встроить калькулятор расчета стоимости.

    Прикладное ПО18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад