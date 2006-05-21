требуется написать несложный скрипт на php с mysql... менеджеры вносят информацию через форму об организации которая заносится в базу данных с возможностью дальнейшего редактирования руководитель просматривает сводную таблицу Рассматриваем предложения от проживающих москва и область дабы в ...
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- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо написать простенький скрипт базы данных (PHP MYSQL) МОСКВА контактный телефон 8 9099289249 ДмитрийВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать программу для расчета холодильных камер + калькулятор стоимости +калькулятор zip + печатные формы дкументов и т.д. Пример упрощенного варианта программы и краткого ТЗ, можно посмотреть во вложении. Требование: Необходим приезд в офис компании (Москва) для ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо написать программу построения камер из готовых материалов. Пример можно посмотреть во вложении, единственное необходимо добавить в нее возможность просмотра 3D картинки(с вращением объекта) + встроить калькулятор расчета стоимости.Прикладное ПО18 заявокЗакрыт18 лет назад