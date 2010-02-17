Наталья Кекина MitzieDupree2008MitzieDupree2008
49 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Окончила Омский республиканский медицинский колледж по специальности медсестра-организатор сестринского дела.
Личные качества: грамотность, скрупулезность, пунктуальность, ответственность, порядочность, обучаемость. Коммуникабельна, легка в общении.
Занимаюсь рерайтом (тематики: здоровый образ жизни, спорт, медицина, психология, дети, мода, музыка, кино, литература).
Гарантирую качество и грамотность своей работы.
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