MitzieDupree2008

Наталья Кекина MitzieDupree2008

 
49 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Окончила Омский республиканский медицинский колледж по специальности медсестра-организатор сестринского дела.

Личные качества: грамотность, скрупулезность, пунктуальность, ответственность, порядочность, обучаемость. Коммуникабельна, легка в общении.

Занимаюсь рерайтом (тематики: здоровый образ жизни, спорт, медицина, психология, дети, мода, музыка, кино, литература).

Гарантирую качество и грамотность своей работы.

Портфолио
Редактирование и Корректура
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