Приветствую, меня зовут Александр??

Вас интересует тот кто будет качественно и в короткий срок выполнять работу? Кто будет ценить ваше время и своё?

Вы попали туда куда нужно, буду рад с радостью вам помочь и сотрудничать с вами.

Коротко о себе: Креативный человек, в рабочем плане тоже креатив присутствует, ответственный строгий к себе, постоянно стремлюсь к развитию и улучшения своих рабочих навыков.

Хорошо владею Украинским, Русским языком и базово Английским.

Готов работать с любой сложностью работы. Буду рад сотрудничеству ??