Molodetskiy_Oleg

Я ищу человека из Саудовской Аравии для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.
- Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Я ищу человека из Индии для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.Закрыт9 лет назад
Я ищу человека из ЮАР для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.Закрыт9 лет назад
Я ищу человека из Нигерии для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.Закрыт9 лет назад
Я ищу человека из ОАЭ для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.Закрыт9 лет назад
Я ищу человека из Мексики для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.Закрыт9 лет назад
Я ищу человека из Иордании для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.Закрыт9 лет назад
Я ищу человека из Португалии для тестирования мобильных сервисов нашей компании rgkgroup.com Мы разрабатываем сервисы с платным контентом для моб телефонов, и нам важно сейчас проверить работают ли они корректно.Закрыт9 лет назад