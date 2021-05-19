Архитектор/Дизайнер/Иллюстратор

Hi, меня зовут Алексей и я дизайнер.

Архитектор и художник по образованию

Я могу: разработать и нарисовать логотип, рекламный баннер или листовку разных форматов, баннер для YT и Twitch канала, посты в соц сети (Facebook, Instagram и т.д), Instagram сторис.

Делаю ответственно и в сроки.

Правки в пределах разумного - бесплатно.