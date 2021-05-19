Архитектор/Дизайнер/Иллюстратор
Hi, меня зовут Алексей и я дизайнер.
Архитектор и художник по образованию
Я могу: разработать и нарисовать логотип, рекламный баннер или листовку разных форматов, баннер для YT и Twitch канала, посты в соц сети (Facebook, Instagram и т.д), Instagram сторис.
Делаю ответственно и в сроки.
Правки в пределах разумного - бесплатно.
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Портфолио
- Лого компании льняных изделий54 просмотра
- Логотип для кафе72 просмотра
- Лого TeamDragon74 просмотра