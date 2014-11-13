Здесь происходит самая быстрая и качественная обработка ваших фотографий,картинок и рисунков.

Профессиональное решение задач в сфере обработки фотографий.

-качественно

-быстро

-надёжно

-с душой

Обработка фотографий происходит на высшем уровне.

Имею большой опыт работы в решение тех или иных задач.

• Отрисовка логотипов, элементов, схем, таблиц и др.

• Корректировка, исправление векторных и растровых изображений.

Надеюсь на сотрудничество!

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Связь :

skype - krolik2301

email - [email protected]