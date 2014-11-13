Здесь происходит самая быстрая и качественная обработка ваших фотографий,картинок и рисунков.
Профессиональное решение задач в сфере обработки фотографий.
-качественно
-быстро
-надёжно
-с душой
Обработка фотографий происходит на высшем уровне.
Имею большой опыт работы в решение тех или иных задач.
• Отрисовка логотипов, элементов, схем, таблиц и др.
• Корректировка, исправление векторных и растровых изображений.
Надеюсь на сотрудничество!
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Связь :
skype - krolik2301
email - [email protected]
Обработка фотографий
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$2/час
от $5от 1 дня
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