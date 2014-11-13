Monmorelo

Никита Monmorelo

 
26 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Здесь происходит самая быстрая и качественная обработка ваших фотографий,картинок и рисунков.

Профессиональное решение задач в сфере обработки фотографий.

-качественно

-быстро

-надёжно

-с душой

Обработка фотографий происходит на высшем уровне.

Имею большой опыт работы в решение тех или иных задач.

• Отрисовка логотипов, элементов, схем, таблиц и др.

• Корректировка, исправление векторных и растровых изображений.

Надеюсь на сотрудничество!

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Связь : 

skype - krolik2301

email - [email protected]

Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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