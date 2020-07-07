ВИДЕОМОНТАЖ РОЛИКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, реклама в Google, Яндекс, Веб-дизайн

O CЕБЕ:

· На этом сайте работаю с 07.07.2020 (регистрация была давно)

· Опыт работы от 5 лет во всех направлениях

· Работаю на результат

· На связи 24/7

· Надёжность и пунктуальность

· Работу делаю на результат в кратчайшие сроки в зависимости от заказа.

· Минимальные цены

ЧТОУМЕЮ

Веб-дизайн

· Профессиональный дизайн веб-сайтов, интернет-магазинов, лендингов,

сайты-визитки.

· Уникальный,авторский дизайн Photoshop CC.

· UX/UIдизайн

· Анализ конкурентов

· Уникальный дизайн под нишу

· Согласованность дизайна и цветовой гаммы сайта с заказчиком

Монтажвидео и фото роликов ( Монтаж любой сложности)

1) Выполнение мелких задач: переходы, склейка, небольшая анимация, нарезкафрагментов, цветокоррекция, блюр;

2) Выполнение полного монтажа всего видео по требованиям заказчика длякомпаний и ФОП;

3) Создание небольших свадебных, рекламных и подобных роликов;

4) И выполнение сложного монтажа: моушн-дизайн, сложная анимация;

Опыт и навыки работы с графическим дизайном.

Реклама вGoogleAds и Яндекс Директ

· Профессиональная настройка контекстной рекламы Yandex Direct и GoogleAdWords.

· Настраиваю рекламные компании на разных языках в Google AdWords

· Анализ конкурентов

· Анализ Вашего сайта и рекомендации

· Настраиваю рекламу под данный регион, возраст, мобильный телефон,компьютер

· Согласовываю с заказчиком

· Веду компанию 2 недели бесплатно

· Настройка отслеживания целей в GoogleAnalytics и Яндекс.Метрике;

· Аналитикаи постоянная оптимизация кампаний;

· Отчеты предоставляю ежедневно если необходимо заказчику.

· Слежу за балансом в аккаунте, чтобы деньги не закончились и не остановиласьрекламная компания

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

· ﻿ ﻿ ﻿Заказчик связывается со мной, обсуждаем детали.·

· Предоплата 50% от суммы заказа или безопаснаясделка.· ﻿

· Разработка проекта в течении оговоренногосрока.·

· ﻿Утверждение заказа.· ﻿ ﻿

· Оплата оставшихся 50% суммы запроект.· ﻿

· Отправка заказа.·

· ﻿Обмен положительными отзывами.

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

· ﻿ ﻿через личные сообщения

· ﻿по почте

· ﻿через телеграм @boichuk_andrey

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!