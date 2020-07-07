Montag999

Дронов Montag999

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ВИДЕОМОНТАЖ РОЛИКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, реклама в Google, Яндекс, Веб-дизайн

O CЕБЕ:

·        На этом сайте работаю с 07.07.2020 (регистрация была давно)

·        Опыт работы от 5 лет во всех направлениях

·        Работаю на результат

·        На связи 24/7

·        Надёжность и пунктуальность

·        Работу делаю на результат в кратчайшие сроки в зависимости от заказа.

·        Минимальные цены

 

ЧТОУМЕЮ

Веб-дизайн

 

·        Профессиональный дизайн веб-сайтов, интернет-магазинов, лендингов,

сайты-визитки.

·        Уникальный,авторский дизайн Photoshop CC.

·        UX/UIдизайн

·        Анализ конкурентов

·         Уникальный дизайн под нишу

·        Согласованность дизайна и цветовой гаммы сайта с заказчиком

 

Монтажвидео и фото роликов (Монтаж любой сложности)

 

1) Выполнение мелких задач: переходы, склейка, небольшая анимация, нарезкафрагментов, цветокоррекция, блюр;

2) Выполнение полного монтажа всего видео по требованиям заказчика длякомпаний и ФОП;

3) Создание небольших свадебных, рекламных и подобных роликов;

4) И выполнение сложного монтажа: моушн-дизайн, сложная анимация;

Опыт и навыки работы с графическим дизайном.

Реклама вGoogleAds и Яндекс Директ

·        Профессиональная настройка контекстной рекламы Yandex Direct и GoogleAdWords.

·        Настраиваю рекламные компании на разных языках в Google AdWords

·        Анализ конкурентов

·        Анализ Вашего сайта и рекомендации

·         Настраиваю рекламу под данный регион, возраст, мобильный телефон,компьютер

·        Согласовываю с заказчиком

·        Веду компанию 2 недели бесплатно

·        Настройка отслеживания целей в GoogleAnalytics и Яндекс.Метрике;

·        Аналитикаи постоянная оптимизация кампаний;

·        Отчеты предоставляю ежедневно если необходимо заказчику.

·        Слежу за балансом в аккаунте, чтобы деньги не закончились и не остановиласьрекламная компания

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

·        ﻿ ﻿ ﻿Заказчик связывается со мной, обсуждаем детали.·       

·         Предоплата 50% от суммы заказа  или безопаснаясделка.·         ﻿

·        Разработка проекта в  течении оговоренногосрока.·        

·         ﻿Утверждение заказа.·        ﻿ ﻿

·        Оплата оставшихся 50% суммы запроект.·         ﻿

·        Отправка заказа.·        

·         ﻿Обмен положительными отзывами. 

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

·        ﻿ ﻿через личные сообщения

·        ﻿по почте 

·        ﻿через телеграм @boichuk_andrey

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!