Рекламное агентство

Наше рекламное агентство работает на рынке с лета 2005 года.

Кроме стандартного пакета услуг в сфере полиграфии и WEB-дизайна мы предлгаем заказчикам из России, Белоруссии, Украины, Прибалтики и Средней Азии,

которые приезжают в Германию на презентации, выставки и ярмарки:

- дизайн, верстку и печать Вашей рекламной продукции;

- быструю печать больших тиражей за 1-2 рабочих дня;

- специализированные переводы на немецкий и др. европейские языки Вашей рекламной продукции и новую верстку издания в соответствии с переводом

(доверьтесь опыту - нюансы языка, которые так важны для легкого восприятия материала, можно отшлифовать только здесь);

- бесплатную доставку готовой рекламной продукции в любую точку Германии.