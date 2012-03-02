Рекламное агентство
Наше рекламное агентство работает на рынке с лета 2005 года.
Кроме стандартного пакета услуг в сфере полиграфии и WEB-дизайна мы предлгаем заказчикам из России, Белоруссии, Украины, Прибалтики и Средней Азии,
которые приезжают в Германию на презентации, выставки и ярмарки:
- дизайн, верстку и печать Вашей рекламной продукции;
- быструю печать больших тиражей за 1-2 рабочих дня;
- специализированные переводы на немецкий и др. европейские языки Вашей рекламной продукции и новую верстку издания в соответствии с переводом
(доверьтесь опыту - нюансы языка, которые так важны для легкого восприятия материала, можно отшлифовать только здесь);
- бесплатную доставку готовой рекламной продукции в любую точку Германии.
Портфолио
- Визитка спортивного клуба307 просмотров
- Рекламная листовка строительной фирмы1097 просмотров
- Визитки ресторана316 просмотров
- Рекламный плакат фирмы370 просмотров
- Рекламный плакат дискотеки352 просмотра
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