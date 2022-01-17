Наборщик текста
Предлагаю услуги по набору текста на дому:
Набор текста включает в себя:
-печать текста с отсканированных документов;
-печать текста с книжных носителей;-печать текста с изображений;
-печать текста с аудио/видео;
-печать текста с рукописей;
-исправление ошибок и редактирование текста.
Набор текста осуществляется в MS Word Office.
О моих преимуществах:
-владение "слепым" методом печати;
-быстрый и продуктивный рабочий процесс;
-выполнение работ в срок;
-умение находить общий язык с людьми.