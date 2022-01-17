Moon_S4

Алия Moon_S4

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Наборщик текста

Предлагаю услуги по набору текста на дому:

Набор текста включает в себя:

-печать текста с отсканированных документов;

-печать текста с книжных носителей;-печать текста с изображений;

-печать текста с аудио/видео;

-печать текста с рукописей;

-исправление ошибок и редактирование текста.

Набор текста осуществляется в MS Word Office.

О моих преимуществах:

-владение "слепым" методом печати;

-быстрый и продуктивный рабочий процесс;

-выполнение работ в срок;

-умение находить общий язык с людьми.