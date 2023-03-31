Перевод+Копирайтинг

Добрый день! Меня зовут Артем, и я - профессиональный переводчик с более чем 3-летним опытом работы в сфере медицинского и юридического перевода. Я являюсь носителем украинского языка и владею английским языком на уровне C1, а также французским, немецким, испанским и болгарским языками на уровне не менее B2.

Я гарантирую высокое качество перевода, точность и своевременное выполнение задания. Мой опыт работы позволяет мне профессионально переводить документы различной тематики, включая медицинские отчеты, инструкции к препаратам, судебные документы и многое другое.

Я стремлюсь установить долгосрочные отношения с каждым клиентом, и всегда готов выслушать все требования и пожелания, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение от выполненной работы. Мои цены на услуги перевода являются конкурентоспособными и разумными, а качество моей работы всегда на высоте.

Если вы ищете надежного партнера для качественного перевода, свяжитесь со мной, и мы обсудим все детали вашего проекта. Буду рад сотрудничеству!