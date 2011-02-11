" Разработка гибкого автоматизированного участка по обработке групповых деталей типа вторичный вал коробки передач" Дипломная работа, оплата поэтапная, данные в приложении
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Закрыт
11 лет назад
" Разработка гибкого автоматизированного участка по обработке групповых деталей типа вторичный вал коробки передач" Дипломная работа, оплата поэтапная, данные в приложении
Нужно доработать тест. Он полностью готов,нужно сделать так чтобы если пользователь выбирал определённые ответы появлялся не только ответ в ещё и табличка со стоп условием
Требуется отрисовать красиво рисунок во вложении
Доработать калькулятор.Описание есть в приложении.