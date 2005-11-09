Moran

Гость Moran

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
elchat
40 летПольша
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
0 баллов
18 лет назад
Доработка скрипта
взялся за проект и пропал. Раз уж не уверен в силах или какие обстоятельства побудили-надо информирвоать заказчика.