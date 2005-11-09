Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Гость
Moran
Moran
36 лет
Россия
/
Москва
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
18 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Виктория
elchat
40 лет
Польша
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
65 отзывов
$10
0 баллов
18 лет назад
Доработка скрипта
взялся за проект и пропал. Раз уж не уверен в силах или какие обстоятельства побудили-надо информирвоать заказчика.
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар