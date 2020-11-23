Специалист-фрилансер с опытом работы в Web-индустрии более года

Здравствуйте! Мне интересно работать с новыми людьми и развиваться!

Я готов выполнять поставленные задачи с максимальным feedback`ом 

Готов! сотрудничать с людьми которые хотят получить то, что задумали! 🤝

Опыт работы более одного года

Работаю c HTML5 ✅ CSS 3 ✅ JavaScript✅ React.js✅ JQerry✅ Node.js✅ Bottstrap✅ Abode Photoshop✅

Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.