Специалист-фрилансер с опытом работы в Web-индустрии более года
Здравствуйте! Мне интересно работать с новыми людьми и развиваться!
Я готов выполнять поставленные задачи с максимальным feedback`ом
Готов! сотрудничать с людьми которые хотят получить то, что задумали! 🤝
Опыт работы более одного года
Работаю c HTML5 ✅ CSS 3 ✅ JavaScript✅ React.js✅ JQerry✅ Node.js✅ Bottstrap✅ Abode Photoshop✅
Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
4 года назад
Работа была выполнена качественно и в срок, правки вносились оперативно, исполнитель всегда онлайн, надеюсь на продолжение сотрудничества, рекомендую как ответственного начинающего специалиста!
Ответный отзыв
Заказчик истолковал все чётко и по делу. ТЗ выполнено качественно. Постоянно был онлайн и отвечал на все вопросы возникшие по ходу выполнения работы. Приятный в общении.