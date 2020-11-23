Morfeylsk

Ростислав Morfeylsk

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист-фрилансер с опытом работы в Web-индустрии более года

Здравствуйте! Мне интересно работать с новыми людьми и развиваться!

Я готов выполнять поставленные задачи с максимальным feedback`ом 

Готов! сотрудничать с людьми которые хотят получить то, что задумали! 🤝

Опыт работы более одного года 

Работаю c  HTML5 ✅   CSS 3 ✅    JavaScript✅     React.js✅   JQerry✅   Node.js✅   Bottstrap✅    Abode Photoshop✅

Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

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Отзывы заказчиков

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
4 года назад
Требуется разработать сайт по ТЗ
Работа была выполнена качественно и в срок, правки вносились оперативно, исполнитель всегда онлайн, надеюсь на продолжение сотрудничества, рекомендую как ответственного начинающего специалиста!
Заказчик истолковал все чётко и по делу. ТЗ выполнено качественно. Постоянно был онлайн и отвечал на все вопросы возникшие по ходу выполнения работы. Приятный в общении.
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