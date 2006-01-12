Web - designer

Обо мне

Здравствуйте, я Игорь, ux/ui дизайнер.

Я прошел курс веб-дизайна.

Делаю красивые макеты сайтов.

Преимущества

Я выполняю работу четко в поставленный график.

Я ответственно отношусь к выполнению своей работы и по настоящему люблю свое занятие.

Для меня важно чтобы клиент был доволен, именно поэтому делаю работу качественно.

Вы можете просмотреть несколько моих работ на этом сайте или на Behance

behance.net/mornov7

Мой инстаграмм

mornov_official

Мой телеграмм

@Lm11236