Web - designer
Обо мне
Здравствуйте, я Игорь, ux/ui дизайнер.
Я прошел курс веб-дизайна.
Делаю красивые макеты сайтов.
Преимущества
Я выполняю работу четко в поставленный график.
Я ответственно отношусь к выполнению своей работы и по настоящему люблю свое занятие.
Для меня важно чтобы клиент был доволен, именно поэтому делаю работу качественно.
Вы можете просмотреть несколько моих работ на этом сайте или на Behance
Мой инстаграмм
mornov_official
Мой телеграмм
Портфолио
- I&A ESTATE1 просмотр
- Lofty1 просмотр
- AVK cars7 просмотров
- BP pizzaнет просмотров
- BMWcustoms1 просмотр
- Ksenia redesign1 просмотр
- MORNOV10 просмотров
- LUXURY CLOCKS1 просмотр
Дизайн сайтов
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$1/час
от $20от 3 дней
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