Morti-325

Диана Morti-325

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактор и писатель ваших текстов.:)

Добрый день, хочу представиться...Меня зовут Диана. Указание возраста не так важно для моего профиля.Работа фрилансером для меня в новинку, но мои стремление к познанию нового, уверена, помогут быстро разобраться в данной сфере.Хочу презентовать вам себя, как писателя художественных произведений; орфографически и грамматически &quot;подкованный&quot; человек; обработка и редактирование текстов; так же написание &quot;хоть чего&quot;, на ваш заказ, с нуля.Надеюсь, мы сработаемся.;)