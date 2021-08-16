Редактор и писатель ваших текстов.:)

Добрый день, хочу представиться...Меня зовут Диана. Указание возраста не так важно для моего профиля.Работа фрилансером для меня в новинку, но мои стремление к познанию нового, уверена, помогут быстро разобраться в данной сфере.Хочу презентовать вам себя, как писателя художественных произведений; орфографически и грамматически "подкованный" человек; обработка и редактирование текстов; так же написание "хоть чего", на ваш заказ, с нуля.Надеюсь, мы сработаемся.;)