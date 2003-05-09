НАДЁЖНАЯ, УДОБНАЯ, КРОСБРАУЗЕРНАЯ и АДАПТИВНАЯ вёрстка! Выполняю точно в условленный срок! БЭМ, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript
Приветствую, меня зовут Олег, я из Днепра
Я не вижу смысла описывать какой я крутой специалист, просто выберите меня и наслаждайтесь приятным сотрудничеством
Что касается нашего сотрудничества!
Для начала необходимо обговорить все нюансы если таковые есть
Как только мы договорились я приступаю к работе
Демонстрирую вам готовую работу
Если есть правки я их сделаю без разговоров (если это "вкусовщина" то количество ограничено)
Ответственность! Естественно я подхожу к работе ответственно, если я взялся за работу то уверен что сделаю её качественно и в срок
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, JS, Flexbox, БЭМ, GULP
Я постараюсь сделать всё возможное что бы вы остались довольны сотрудничеством со мной и захотели вернуться за ещё одним заказом)