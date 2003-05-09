MrBushido

Олег MrBushido

 
20 летУкраина/Днепр
год на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
НАДЁЖНАЯ, УДОБНАЯ, КРОСБРАУЗЕРНАЯ и АДАПТИВНАЯ вёрстка! Выполняю точно в условленный срок! БЭМ, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript

Приветствую, меня зовут Олег, я из Днепра

Я не вижу смысла описывать какой я крутой специалист, просто выберите меня и наслаждайтесь приятным сотрудничеством

Что касается нашего сотрудничества!

  • Для начала необходимо обговорить все нюансы если таковые есть

  • Как только мы договорились я приступаю к работе

  • Демонстрирую вам готовую работу

  • Если есть правки я их сделаю без разговоров (если это "вкусовщина" то количество ограничено)

Ответственность! Естественно я подхожу к работе ответственно, если я взялся за работу то уверен что сделаю её качественно и в срок

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, JS, Flexbox, БЭМ, GULP

Я постараюсь сделать всё возможное что бы вы остались довольны сотрудничеством со мной и захотели вернуться за ещё одним заказом)

JavascriptHTMLCSSSCSSGulp
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