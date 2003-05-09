НАДЁЖНАЯ, УДОБНАЯ, КРОСБРАУЗЕРНАЯ и АДАПТИВНАЯ вёрстка! Выполняю точно в условленный срок! БЭМ, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript

Приветствую, меня зовут Олег, я из Днепра

Я не вижу смысла описывать какой я крутой специалист, просто выберите меня и наслаждайтесь приятным сотрудничеством

Что касается нашего сотрудничества!

Для начала необходимо обговорить все нюансы если таковые есть

Как только мы договорились я приступаю к работе

Демонстрирую вам готовую работу

Если есть правки я их сделаю без разговоров (если это "вкусовщина" то количество ограничено)

Ответственность! Естественно я подхожу к работе ответственно, если я взялся за работу то уверен что сделаю её качественно и в срок



Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, JS, Flexbox, БЭМ, GULP

Я постараюсь сделать всё возможное что бы вы остались довольны сотрудничеством со мной и захотели вернуться за ещё одним заказом)