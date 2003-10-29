Качественая верстка - Быстро и в срок ( Верстка сайтов - HTML5 , CSS3 , JavaScript , FlexBox , Grid , Sass , Swiper , БЭМ , адаптивность )

Люблю то что делаю изо дня в день, времени у меня предостаточно уже более 2 лет я обучаюсь и пишу сайты для людей из разных профессий. Пишу как сложные сайты так и простые лендинги. Продолжая учится дома и колледже на программиста я все больше познаю верстку и все ее тонкости.

# Гарантия на верстку. После получения сайта буду готов исправить все ошибки.

# Приму к сведению все ваши пожелания и ТЗ.

# Сэкономлю ваше время и нервы.

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