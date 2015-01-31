MrGr

Сергей MrGr

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

aledoroff
Илья 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
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сделал быстро, предоставил красиво в отформатированном документе, рекомендую
Спасибо Илье за интересную задачу! Оплата мгновенно, все ясно быстро и просто!
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